Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM Житель Каменска-Уральского Свердловской области через суд добился выплаты заработной платы за вынужденные прогулы. С работодателя взыскали 1 млн 47 тыс. рублей. Об этом сообщили в УФССП по Свердловской области.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уралец работал водителем на одном из предприятий Каменска-Уральского. На рабочем месте у него произошел инсульт. Мужчина не мог выполнять трудовые обязанности поскольку проходил лечение. В этот период работника уволили.

Мужчина обратился в суд. Решение вынесли в пользу незаконно уволенного работника. Работодателя обязали выплатить подчиненному 1 млн. 17 тыс. рублей заработной платы и 30 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Задолженность перед уральцем погасили в полном объеме.