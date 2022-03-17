Горно-Алтайск, 17 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Для предотвращения искусственного дефицита продуктов питания сетевые магазины в Республике Алтай организовали продажу сахара и круп не более 2−5 кг в одни руки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам первого заседания оперштаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы

Глава республики Олег Хорохордин при этом настоятельно рекомендовал сетевикам работать с поставщиками, предлагающими более низкие цены, создавать достаточные запасы и не поднимать наценку выше 5−10%.

По данным предпринимателей, перебоев с продуктами питания в республике на сегодня нет. На складах у них имеется двухмесячный запас товаров, который постоянно пополняется.

«Минэкономразвития проводит ежедневный мониторинг ситуации на продовольственные товары, управление Федеральной антимонопольной службы по РА и прокуратура готовы оперативно реагировать на факты необоснованного завышения цен», — добавили в правительстве.