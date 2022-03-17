Пенза, 17 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Пензенской области многодетным малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами доступна единовременная денежная выплата в размере 110 тыс. рублей на проведение работ по подключению индивидуальных жилых домов к газораспределительным сетям. Оформить льготы можно в органах соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Участники программы, получив свидетельство о предоставлении денежных средств, вправе заключить с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем договор по газификации домовладения. В дальнейшем региональное министерство труда, социальной защиты и демографии осуществляет перечисление денег на счет подрядчика.

Для получения льготы необходимо постоянно проживать в жилом помещении, иметь права собственности на жилье и принадлежность его к жилищному фонду. Право на получение сертификата также есть у заявителей, которые заключили договор с газораспределительной организацией с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Как отмечают в правительстве Пензенской области, в настоящее время согласовывается дополнение в региональное законодательство о предоставлении данной льготы для имеющих ребенка-инвалида семей и многодетных малообеспеченных семей, заключивших договор о проведении газа в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2021 года уровень газификации в Пензенской области составлял 89,3%, в сельской местности — 86,6%, в городах — 90,7%.

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