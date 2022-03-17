Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Сидни Суини присоединилась к актёрскому составу фильма «Мадам Паутина» студии Marvel. Об этом сообщил Deadline.

Скриншот видео на YouTube Сидни Суини

Режиссёром картины выступит С.Дж. Кларксон, сценаристами станут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Главную роль исполнит актриса Дакота Джонсон — пока неизвестно, кого в киноленте сыграет её коллега Суини.

ИА REGNUM напоминает, что Мадам Паутина — персонаж комиксов Marvel, является бессмертной провидицей, также может читать мысли и лечить душевные недуги, влиять на чужие мысли. Но при этом героиня пожилая, слепая и парализованная — она восседает на специальном кресле с системой жизнеобеспечения, напоминающей паутину.