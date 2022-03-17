Ульяновск, 17 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Ульяновске в апреле начнётся реконструкция моста по улице Минаева, затраты оцениваются в 2,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Реконструкцию моста начнут 11 апреля 2022 года, работы планируется завершить к 2024 году. В настоящее время идут подготовительные работы. На время ремонта изменится проезд по данной площадке, в том числе для троллейбусов и трамваев организуют реверсивное движение.

По данным властей, общая стоимость реконструкции составит 2,6 млрд рублей.

Чиновники отмечают, что мост по улице Минаева через Свиягу находится в предаварийном состоянии. Сооружение ни разу не капитально ремонтировалось после его постройки в 1955 году.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в населённых пунктах Ульяновской области отремонтируют 477 участков улично-дорожной сети, на что предусмотрено 1,6 млрд рублей из региональной казны.