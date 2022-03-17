Симферополь, 17 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Санкции, введенные странами Запада против России, не помешают проведению Ялтинского международного экономического форума, который намечен на осень 2022 года. Об этом заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Крым под жесткими санкциями уже восемь лет. Все эти годы ЯМЭФ проходил с неизменным успехом, а количество его участников только возрастало, так же как и количество стран, представители которых приезжали в Крым. К примеру, в V ЯМЭФ (2019 год) приняли участие представители деловых и общественных кругов более чем из 80 стран мира. Рассчитываем, что на VI ЯМЭФ, который планируется провести осенью, список иностранных участников еще расширится», — сказал «Известиям» Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса проведение ЯМЭФ переносилось несколько раз: форум не состоялся в 2020 году, был отложен в 21 году. В последний раз его проведение перенесли с весны 2022 года на осень.