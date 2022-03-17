Сеул, , 10:07 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $20 млн. Данное решение было принято по итогам видеоконференции, прошедшей 16 марта и посвященной гуманитарному кризису в Йемене.

Известно, что правительство Южной Кореи также намерено предоставить жителям Йемена продовольственную помощь в виде риса. Об объёмах и сроках предоставления продовольственной помощи не сообщается.

По оценке Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), для реагирования на кризис в Йемене потребуется порядка $3,9 млрд.