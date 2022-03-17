Сеул, 17 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $20 млн. Данное решение было принято по итогам видеоконференции, прошедшей 16 марта и посвященной гуманитарному кризису в Йемене.

Известно, что правительство Южной Кореи также намерено предоставить жителям Йемена продовольственную помощь в виде риса. Об объёмах и сроках предоставления продовольственной помощи не сообщается.

По оценке Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), для реагирования на кризис в Йемене потребуется порядка $3,9 млрд.