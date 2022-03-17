Хельсинки, , 10:12 — REGNUM В ночь на 17 марта гостем шведского телеканала SVT стал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Естественно, что разговор пошел о политики безопасности, потенциальном вступлении страны в НАТО и координации внешнеполитических усилий со Швецией.

Финляндия

Шведские политики, в том числе министр обороны Петер Хультквист и премьер-министр Магдалена Андерссон, не раз использовали «финский аргумент»: Швеция не может подавать заявку на членство в альянс без консультаций и аналогичного решения со стороны в военном отношении полностью интегрированной Финляндии.

«Если Швеция все же решит не подавать заявку в НАТО, подаст ли ее Финляндия?» — спросил ведущий.

«Швеция и Финляндия — независимые страны, и может так получиться, что мы можем оказаться в ситуации, при которой примем разные решения в области безопасности. Но думаю, что лучше всего было бы, если решения мы принимали бы сообща», — ответил Хаависто.

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