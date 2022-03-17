Стокгольм, 17 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. По оценкам миграционного агентства Швеции, до наступления середины лета в северную страну могут прибыть до 200 000 беженцев с Украины. В свою очередь министр финансов Швеции Микаэль Дамберг и представитель «Умеренных» по политическим и экономическим вопросам Элизабет Свантессон пришли к общему мнению: муниципальные власти по всей стране должны готовиться к приему огромного числа украинских беженцев. Об этом 16 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

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«Именно они принимают и размещают этих людей. И тут же речь заходит о жилье и школьном образовании», — заявила Элизабет Свантессон.

В настоящее время около 10 000 беженцев с Украины уже подали прошения о предоставлении убежища в Швеции.

По оценкам министра финансов Микаэля Дамберга, сейчас сложно сказать, какое число беженцев с Украины в конечном итоге окажется на территории Швеции.

«Мы должны готовиться к худшему сценарию развития событий», — заявил Дамберг.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.