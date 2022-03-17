Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Грузия слабо зависит от поставок энергоносителей из России. Об этом заявил депутатам грузинского парламента глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Доклад был представлен в связи с антироссийскими санкциями, из-за которых поставки энергоносителей могут быть нарушены.

«На протяжении многих лет импорт природного газа из России не превышает 10%. До 90% природного газа мы получаем из Азербайджана», — сказал глава GNERC.

Он признал, что в 2021 году объём поставок газа из России был выше обычного и составил 15% от импорта. Это произошло из-за того, что в Азербайджане тогда случилась авария на газопроводе.

Объём импорт электроэнергии из России в Грузию, по словам Нармании, составляет ещё меньше. В прошлом году РФ поставила около 7% электроэнергии от доли импорта. Это в основном было связано с необходимостью снабжать Абхазию на время ремонтных работ на Ингурской ГЭС.

Стоит отметить, что электроэнергию Грузия в основном закупает в Азербайджане и Турции. Также в республике есть свои гидроэлектростанции.

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