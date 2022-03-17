Кызыл, , 10:02 — REGNUM В столице Тувы Кызыле угарным газом отравились четыре человека, в том числе двое детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, инцидент произошёл 16 марта в микрорайоне Спутник.

Дым Jan-Peter Palmunen

«Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное, средней степени тяжести. Причина отравления неисправность печного отопления, без возгорания», — добавили в ведомстве.

В связи с этим спасатели обратились к жителям соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при эксплуатации печей.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в соседней Бурятии в собственном доме были найдены тела супругов. По предварительным данным, они отравились бытовым газом, купленным для обогрева дома.

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