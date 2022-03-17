Москва, , 10:02 — REGNUM О героических действиях полковника Камила Салимханова в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 17 марта в Минобороны РФ.

Полковник Камил Салимханов Минобороны РФ

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Уточняется, что инженерные подразделения под командованием полковника Камила Салимханова смогли под непрекращающимся огнем противника самоотверженно в самые короткие сроки оборудовать мостовые переправы через две реки, что способствовало своевременной переправе войск РФ и развитию дальнейшего наступления.

Также добавляется, что Салимханов лично участвовал в разминировании районов и объектов для безопасного продвижения войск, при это под руководством полковника был разминирован мост через реку, во время чего были обезврежены взрывчатые вещества общей массой свыше 300 кг в тротиловом эквиваленте.

«Решительные действия полковника Камила Салимханова, в сочетании с высоким профессионализмом и опытом боевых действий, позволили сорвать планы диверсионных групп националистов по уничтожению мостовой переправы», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что полковник Салимханов смог, проявив отвагу, организовать эвакуацию с находившейся под контролем украинских националистов территории свыше 20 единиц инженерной техники, а также организовал оперативное восстановление вышедшей из строя в ходе боестолкновения с противником военной техники.

«Лично принимал участие в эвакуации и доставке к месту сосредоточения транспортно-заряжающих машин, необходимых группировке войск для успешного выполнения специальных задач», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины летчик истребителя Су-35, старший лейтенант Илья Перепелкин совершил героические действия.