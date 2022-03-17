Якутск, 17 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. На обеспечение северного завоза в Якутии потратят 2 млрд рублей бюджетных денег, на сокращение налогов предпринимателям — 2,5 млрд. Всего меры поддержки экономики республики будут стоить порядка 10,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в оперативном штабе республики.

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Более 5 млрд заложат на поддержку сельского хозяйства, институтов развития, льготные кредиты предприятиям, помощь IT-отрасли, промышленности и авиации. Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что соответствующие корректировки намерены внести в бюджет региона на ближайшем заседании Госсобрания Якутии.

«Президент РФ объявил беспрецедентные меры поддержки экономики и населения в условиях санкций и передал дополнительные полномочия регионам для стабилизации экономического положения. Мы должны ещё оперативнее принимать решения, которые позволят не сбавить темпы развития республики, сохранят уровень доходов населения, занятость, помогут людям, которые находятся в тяжёлом материальном положении», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету послаблений для бизнеса и будут сформированы на следующей неделе.