Стокгольм, , 10:07 — REGNUM 16 марта все парламентские партии Швеции пришли к единому мнению, что расходы на оборону в Швеции в 2022 году вырастут еще почти на 3 миллиарда крон (300 млн евро). Об этом сообщил телеканал SVT.

Петер Хультквист Government.se

«Это следует рассматривать как часть работы, которая должна быть проведена для достижения целевого показателя в 2% ВВП», — заявил на пресс-конференции министр обороны страны Петер Хультквист.

По его словам, два миллиарда крон будет потрачено на военную оборону и еще порядка 800 миллионов шведских крон — на гражданскую. Деньги, среди прочего, пойдут на финансирование закупок военной техники, боеприпасов и различных систем вооружения.

Активнее всего обороноспособность Швеции будет укрепляться на острове Готланд, отметил он.