Стокгольм, , 10:14 — REGNUM Для жителей Швеции выбор собственной пенсионной стратегии является довольно распространенным явлением, поскольку помимо базовой пенсии, которая гарантирована, граждане могут предоставлять средства в различные фонды, которые инвестируют затем их в активы по всему миру, что сказывается на размере так называемой премиальной пенсии. Однако после закрытия Московской биржи 144 000 пенсионеров Швеции, возможно, «потеряли свои вложения». Об этом 17 марта сообщил телеканал SVT.

Биржа

Журналисты пишут, что речь идет о портфелях четырех фондов инвестировавших непосредственно в Россию и шести фондах, которые специализировались на покупке ценных бумаг в странах Восточной Европы.

Теперь, когда Московская биржа закрыта, оценить стоимость активов не представляется возможным. Более того, в Швеции 144 000 человек не могут изменить свою пенсионную стратегию в одночасье, разорвав соглашения с одними пенсионными фондами и перенаправив средства в другие.

В Пенсионном агентстве Швеции уже подтвердили, что десять фондов были закрыты. Причина заключается в том, что Московская биржа не работает, а без открытия торговой площадки пенсионные фонды не могут проводить операции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции назвали объем инвестиций в фондовый рынок России