Тюмень, , 10:00 — REGNUM В Тюмени электросварщик получил на работе тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Госинспекция труда в Тюменской области.

Сварщик alcangel144

Несчастный случай с электросварщиком на участке хранения и ремонта специальных вспомогательных сооружений и устройств «Мостоотряд-36» в Тюмени произошёл 15 марта 2022 года. Электросварщик занимался резкой балки и его этой балкой придавило. Машинист крана подняла балку, освободили работника, пострадавший получит тяжёлую черепно-мозговую травму.

Установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Госинспекция труда отмечает, что со стороны руководства организации отсутствует контроль над работниками и процессом в целом. Решается вопрос о привлечении работодателя пострадавшего электросварщика к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае проводится проверка по факту получения травмы горняком при проведении работ в закладочной камере.

Читайте ранее в этом сюжете: На пермском комбинате травмирован горняк