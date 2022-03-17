Москва, 17 марта 2022, 10:00 — REGNUM В московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно будет направлено 10 млрд рублей. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.
Промышленные предприятия столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования. Это привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий.
Дополнительные средства помогут промышленности Москвы адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления. На них можно будет пополнить оборотные средства, приобрести оборудование, реализовать инвестиционные программы.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва продолжит реализацию всех принятых программ, в том числе по развитию городской инфраструктуры.
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