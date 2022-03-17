Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что специальная военная операция России на Украине стала для него неожиданностью.

«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент России Владимир Путин) так вел переговоры, когда отправил военных к границе… Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой… А затем он вошел, и я думаю, что он изменился», — сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.

Он также назвал решение начать спецоперацию на Украине «очень печальным для всего мира».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что из-за того, что в США «некому поговорить» с руководством России, ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну.

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