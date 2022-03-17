Вашингтон, 17 марта 2022, 09:59 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что специальная военная операция России на Украине стала для него неожиданностью.
Он также назвал решение начать спецоперацию на Украине «очень печальным для всего мира».
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что из-за того, что в США «некому поговорить» с руководством России, ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну.
Читайте также: Трамп заявил, что из-за Украины может начаться третья мировая война