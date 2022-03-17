Симферополь, , 09:59 — REGNUM На границе между российским Крымом и Украиной впервые за восемь лет исчезла напряжённость, об этом заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ситуация спокойная и контролируемая. Украинских войск на границе нет, поэтому исчезла напряженность, которая сохранялась на протяжении восьми лет вплоть до начала специальной военной операции», — сказал Аксёнов в интервью «Известиям».

Глава Крыма также сообщил, что подавляющее большинство крымчан поддерживает специальную военную операцию, поддерживает президента и российские Вооружённые Силы.

«Люди в большинстве своем понимают, что это вынужденное и единственно возможное решение. Действительно, у многих на Украине родственники, и люди за них очень переживают. Но наши военные действуют максимально аккуратно, наносят удары только по военным объектам, стараясь сберечь жизни гражданского населения. И наоборот, украинские военные и нацбатальоны прикрываются людьми как живым щитом. Уверен, что по мере разрушения пропагандистской машины киевского режима и поступления правдивой информации будут восстанавливаться и межгосударственные, и человеческие связи», — считает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Крым и Севастополь отметят восьмую годовщину возвращения в состав России.