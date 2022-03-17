Донецк, 17 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины за сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народно Республики. Об этом 17 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В представительстве рассказали, что за прошедшие сутки территорию республики украинские войска обстреляли 34 раза. В результате погибли два мирных жителя, ещё 13 человек были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки из Мариуполя, в котором идут бои, удалось эвакуировать 295 человек.