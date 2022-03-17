Москва, , 09:58 — REGNUM Законопроект о повышении выплат для родителей осуществляющим уход за ребенком-инвалидом внесло в Госдуму Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы и являющимся их родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей, что сопоставимо с величиной МРОТ в 2022 году.

С 1 июля 2008 года размер выплаты составляет 1,2 тыс. рублей, при этом индексация не предусмотрена.

Уход за инвалидами, особенно за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы — это физически и психологически очень сложная работа, отмечают авторы инициативы. Такой уход осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объёме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня.

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