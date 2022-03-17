Стокгольм, 17 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. По состоянию на конец прошлого года различные шведские фонды влили в фондовый рынок России около 15 миллиардов крон или порядка 1,5 млрд евро. Однако сейчас, Московская биржа закрыта и никто не знает, сколько стоят активы. Об этом 17 марта сообщил телеканал SVT.

Moex.com Московская биржа

Фредрик Коллиандер управляет Rysslandsfond, который входит в группу Carnegie Fonder. Он следит за Россией с конца 1980-х и наблюдал как взлеты, так и падения. Однако с подобной ситуаций фондовый рынок России не сталкивался никогда.

«Мы действительно не знаем, что делать, потому что это ситуация столь уникальна в своем роде», — признается инвестор.

В свою очередь главный экономист шведского банка Nordea Анника Винст рассказала в интервью SVT, что в прошлом центральные банки и политики часто вмешивались и сдерживали резкие спады, но сегодня ситуация выглядит иначе.