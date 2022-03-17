Самара, 17 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Директора управляющей компании осудили за растрату на общую сумму более семи млн рублей в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

В суде было установлено, что с сентября 2013 года по май 2015 года руководитель компании похитил с расчетного счета фирмы средства жильцов дома по ул. Свердлова г. Тольятти, которые поступили на счет в качестве оплаты за коммунальные услуги.

Сообщается, в результате был причинен ущерб в размере 5,6 млн рублей.

Отмечается, что кроме этого с мая 2013 года по июль 2015 года подсудимый присвоил средства компании, которые поступили от жильцов находящегося в управлении дома, путем перевода на счета фирм за якобы выполненные услуги. При этом фактически работы не были выполнены, обвиняемый распорядился деньгами, тем самым причинил ущерб фирме на сумму более двух млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения и растраты.

Промышленный районный суд г. Самары признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осужденный лишен права занимать должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-директора муниципального предприятия г. Самары «Благоустройство» объявили в розыск.