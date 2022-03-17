Кабул, 17 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В своем сообщении в Twitter по случаю годовщины восстания 15 марта 1979 года, Анас Хаккани, один из лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высокопоставленный член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвал это восстание уроком для всех тех, кто, по его словам, «культивирует идею пропаганды в Афганистане чуждых идей». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают идею референдума по определению системы и понятий, таких как права человека и право на гражданское и политическое участие, неисламской и заимствованной у Запада.

«Наша нация в Герате сказала «нет» импортированной идеологии, антирелигиозным и антипатриотическим ценностям, — написал Хаккани в Твиттере в годовщину восстания 15 марта. — Этот день — отличный урок для всех, кто мечтает перенести в страну иностранные идеи».

Вероятно, Анас Хаккани, под «иностранными идеями» подразумевает концепции демократии и прав человека.

Анас Хаккани «сын Джалалуддина Хаккани, основателя кровавой «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая несёт ответственность за многие из самых смертоносных терактов террористов-смертников в Афганистане.

Препятствование талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) общечеловеческим ценностям возрастает по мере того, как международное сообщество выдвигает требования о признании правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при условии соблюдения прав человека и женщин, обеспечения участия граждан в политической жизни и формирования инклюзивного правительства.

Один из представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимают только те части стандартов прав человека, которые не противоречат исламскому праву.

Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки подчеркнул на саммите в Анталье, что нынешнее правительство является инклюзивным и что права женщин и девочек гарантируются в рамках исламского права.

Напомним, во время восстания 15 марта 1979 года в Герате было убито большое количество людей в знак протеста против советского вторжения в Афганистан.

Источники моджахедов заявляли, что число жертв этого восстания составило 24 000 человек. Эта статистика не подтверждена независимыми источниками и международными организациями. До сих пор не было проведено независимого расследования, подтверждающего число погибших в результате восстания.