Хельсинки, 17 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Несколько дней назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что если страна подаст заявку на вступление в НАТО, то это «дестабилизирует ситуацию в нашей части Европы». Однако министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто придерживается противоположного мнения, о чем он заявил в эфире шведского телеканала SVT в ночь на 17 марта.

Gov.spb.ru Александр Беглов и Пекка Хаависто

«Если Швеция или Финляндия, или они вместе подадут заявку на вступление в НАТО, это приведет к дестабилизации в нашем регионе?» — спросил ведущий.

«Я не считаю, что право стран использовать свою возможность принимать собственные решения является дестабилизирующим фактором. Но безусловно, надо учитывать, что некоторые решения необходимо принимать в подходящее для этого время», — ответил Хаависто.

«То есть вы не считаете, что это приведет к дестабилизации. А почему вы так думаете?», — спросил ведущий.

«В северном регионе у нас Дания и Норвегия уже являются членами НАТО, и ни к какой дестабилизации в нашем северном регионе это не привело», — объяснил министр.