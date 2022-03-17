Москва, 17 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Весна вступила в свою «настоящую фазу», погоду в Московском регионе определяет мощный антициклон. Температура в Москве и области будет постепенно повышаться и достигнет двузначных отметок к 21 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радио 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Он напомнил, что всего несколько дней осталось до дня весеннего равноденствия. Ночные температуры пока вполне январские, так, в ночь на 18 марта будет от 8 до 13 градусов мороза, а в «пониженных» районах Подмосковья — до минус 16 градусов. При этом днём в столице ожидается от +1 до +3 градусов, по области — от — 2 до +3 градусов.

«Это значит, что солнечные лучи такие вполне насыщенные будут, поэтому днём температура повышается, но она будет повышаться постепенно», — сказал синоптик.

С 18 марта Московский регион окажется в тёплой части антициклона, днём потеплеет до +3…+5 градусов. Ночью 19 марта будет до минус 5, днём — от +4 до +6 градусов. В воскресенье 20 марта ожидается до +8 градусов в дневные часы.

Вильфанд рассказал также, что апрель в Москве и Подмосковье, скорее всего, будет тёплым.