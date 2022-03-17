Чебоксары, 17 марта 2022, 09:56 — REGNUM В Чувашии ещё один сити-менеджер покинул пост. Полномочия сложил глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев, сообщается на сайте муниципального образования.

Ростислав Тимофеев
Ростислав Тимофеев
Cap.ru

16 марта на внеочередном заседании депутатского корпуса Моргаушского района принято решение о досрочном сложении полномочий сити-менеджера Ростислава Тимофеева, который руководит муниципалитетом более десяти лет. Заявляется, что он уходит в отставку «по собственному желанию».

Временное исполнение обязанностей главы администрации Моргаушского района возложено на первого заместителя Алексея Матросова.

Отметим, что Ростислав Тимофеев впервые стал сити-менеджером Моргаушского района 27 января 2012 года, затем дважды переизбирался на пятилетний срок полномочий: в октябре 2015 года и в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарском районе Чувашии, который является самым крупным районом республики, объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Этому предшествовал скандал в ряде поселений из-за муниципальной реформы.