Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии ещё один сити-менеджер покинул пост. Полномочия сложил глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев, сообщается на сайте муниципального образования.

Ростислав Тимофеев Cap.ru

16 марта на внеочередном заседании депутатского корпуса Моргаушского района принято решение о досрочном сложении полномочий сити-менеджера Ростислава Тимофеева, который руководит муниципалитетом более десяти лет. Заявляется, что он уходит в отставку «по собственному желанию».

Временное исполнение обязанностей главы администрации Моргаушского района возложено на первого заместителя Алексея Матросова.

Отметим, что Ростислав Тимофеев впервые стал сити-менеджером Моргаушского района 27 января 2012 года, затем дважды переизбирался на пятилетний срок полномочий: в октябре 2015 года и в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарском районе Чувашии, который является самым крупным районом республики, объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Этому предшествовал скандал в ряде поселений из-за муниципальной реформы.