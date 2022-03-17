Москва, , 09:56 — REGNUM Отсутствие сахара в магазинах ряда российских регионов связано с ажиотажем, «который подогревается недобросовестными организациями». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Сахар

«ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в случае необходимости материалы по подобным случаям будут передаваться органам прокуратуры Российской Федерации «для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования».