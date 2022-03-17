Донецк, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя, в котором идут бои, удалось эвакуировать 295 человек. Об этом сообщили 17 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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«За минувшие сутки, с 8:00 16 марта до 8:00 17 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 295 человек, включая 66 детей», — рассказали в штабе.

Также два человека были эвакуированы из Волновахи, говорится в информации.

Всего ПОПН «Безыменное» с 5 марта принял 1614 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, беженка из Мариуполя рассказала, как 15 дней провела в подвале дворца спорта вместе с другими мирными жителями.