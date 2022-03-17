Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела по факту получения взяток бывшим главой регионального минздрава Сергеем Коваленко и его помощником Рустамом Туюнчековым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка A-r-e-s

По данным следствия, с апреля 2020 по январь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, получали деньги от руководителей пяти компаний за заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров и услуг. Общая сумма взяток превысила 16 млн рублей.

«Преступления выявлены и пресечены благодаря эффективному взаимодействию следственных органов регионального следственного управления и оперативных подразделений УФСБ России по Республике Алтай», — отметили в ведомстве.

Ранее суд наложил арест на имущество бывших чиновников на сумму 18,7 млн рублей. Сами фигуранты с обвинениями согласились лишь частично, тем не менее следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем дело направлено прокурору. Как отмечается, ранее были осуждены часть взяткодателей.

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