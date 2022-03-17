Аксайский район, Ростовская область, , 09:54 — REGNUM В Ростовской области приступили к сносу аксайских рынков «Атлант Сити», где было создано несколько тысяч рабочих мест. Торговые павильоны были закрыты в апреле 2021 года в рамках расследованиях уголовного дела о многолетних земельных махинациях.

Снос ларьков в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

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Под снос пошли магазины и киоски, расположенные на территории бывшего строительного рынка, пишет портал 161.ru. Закрытыми остаются также «Овощной», «Атлант» и «Алмаз».

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ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2021 года на Ставрополье был задержан многолетний глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Затем были задержаны ещё нескольких фигурантов дела о земельных махинациях, мошенничестве и отмывании денег, длившихся на территории аксайских рынков на протяжении 20 лет.