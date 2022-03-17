Москва, , 09:53 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба начала проверку участников рынка сахара в целях недопущения задержки отгрузки продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сахар (сс)ring

«По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что отсутствие сахара в магазинах ряда российских регионов связано с ажиотажем, «который подогревается недобросовестными организациями».