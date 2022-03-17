Душанбе, , 09:53 — REGNUM В столице Таджикистана 56-летнюю женщину оштрафовали на 2 тысячи 560 сомони (один доллар — 13 сомони) за «колдовство и гадание». Об этом 17 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на УМВД города Душанбе.

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«Сотрудники милиции в ходе операции задержали женщину, которая представлялась народной целительницей, а на самом деле наживалась на доверчивых людях», — сообщает издание.

Во время обыска в ее доме обнаружили различные предметы, которые женщина использовала для наведения порчи или приворота.

«В отношении нее составлен административный протокол и она оштрафована на 2, 560 тысяч сомони, женщине дали строгое предупреждение о том, чтобы впредь она не занималась подобными делами и не обманывала людей», — говорится в публикации.