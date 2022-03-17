Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Ленинградская область предложила федеральным властям упростить процедуру государственных закупок по 44-ФЗ, чтобы успеть приобрести товар до его подорожания, а также расширить полномочия губернаторов при корректировке бюджета. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о предложениях в сфере бюджетной политики и госзаказа по итогам совещания глав регионов и правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным.

ИА REGNUM Александр Дрозденко

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По словам главы Ленобласти, власти региона подали целый комплекс предложений по корректировке 44-ФЗ и ряда других законов, которые связаны с закупочной деятельностью. Среди них — отмена конкурса для госзакупок на сумму до 100 млн рублей, а также проведение большинства закупок методом котировки или заключения договоров с единственным поставщиком.

«Это необходимо в действующих условиях, чтобы деньги очень быстро уходили и подрядчикам, и поставщикам услуг, товаров, материальных ценностей, — пояснил Дрозденко. — Чем быстрее мы отдадим деньги, чем быстрее мы купим товар или получим услугу, тем для бюджета это будет дешевле».

Губернатор Ленобласти также указал на необходимость включить обратный механизм авансирования (50%) за поставку товаров, оказание услуг, строительные и дорожные работы, не дожидаясь роста цен на материалы. А также предложил дать право губернаторам и главам администраций районов оперативно вносить изменения в бюджет.

«Например, в пределах до 10% от общей расходной части бюджета в течение года разрешить вносить правки и изменения непосредственно самим губернаторам или главам администраций с тем, чтобы за каждым расходом, за каждой копейкой не собирать Законодательное собрание», — объяснил Александр Дрозденко, напомнив, что по регламенту подготовка документа об изменениях в бюджет занимает до трёх месяцев, вместо двух-трёх дней.