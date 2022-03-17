Мазари-Шариф, Афганистан, 17 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Семья Абдул Рауфа, ребёнка, похищенного в афганской провинции Балх, сообщила, что они получили предупреждение от похитителей о том, что если они не заплатят требуемую сумму, они отрубят ему руку.

Weitushe.com Похищение ребенка

Абдул Рауф находится в плену уже семнадцать месяцев.

Родители Абдул Рауфа приехали в Кабул, чтобы добиваться освобождения своего сына, заявив, что предыдущее и нынешнее правительства не смогли этого сделать.

Хаджи Наби, отец Абдул Рауфа, сказал TOLOnews: «Исламское правительство пришло к власти. Почему его нельзя было найти за семь месяцев? Губернатор, военные, разведка Эмирата — почему они не смогли найти моего сына? Они должны ответить, почему они до сих это не сделали. Как его нельзя было найти за семь месяцев?«

Зухра, мать Абдул Рауфа, которая в разлуке с сыном почти не смыкает глаз, говорит, что, если похитители причинят вред её сыну, она обвинит в этом Исламский Эмират.

«Они сказали, что, если вы не заплатите за Абдул Рауфа, мы отрубим вашему ребёнку руку. В чем грех этого невинного ребенка?», — добавила женщина.

Исламский Эмират пока никак не прокомментировал этот вопрос.

Абдул Рауф был похищен в октябре 2021 года в четвертом районе Мазари-Шарифа, когда шёл в школу, и до сих пор находится в руках похитителей.