Москва, , 09:49 — REGNUM В ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины летчик истребителя Су-35, старший лейтенант Илья Перепелкин совершил героические действия. Об этом 17 марта сообщает Минобороны РФ.

Старший лейтенант Илья Перепелкин Минобороны РФ

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Отмечается, что старший лейтенант Илья Перепелкин, являющийся начальником воздушно-огневой и тактической подготовки истребительного авиационного полка, вел боевое патрулирование по прикрытию наступающей группировки войск на истребителе Су-35 и начал радиолокационный поиск воздушных целей в заданном районе.

Также добавляется, что в ходе этого Перепелкин обнаружил две воздушные цели Су-27, которые принадлежали украинским националистам.

«Оценив ситуацию, проявляя мужество и отвагу, российский летчик вступил в неравный воздушный бой с превосходящими воздушными силами противника. Искусно выполнив манёвр и заняв выгодное положение, Илья, продемонстрировав высочайшее мастерство, произвёл пуск 3-х управляемых ракет типа «воздух-воздух», в результате чего два самолета Су-27 националистов были уничтожены», — говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря решительным, грамотным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Перепелкина им было обеспечено господство в воздухе, что способствовало активному наступлению российской наземной группировки войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины гвардии старший лейтенант Николай Куминов совершил героические действия.