Москва, , 10:13 — REGNUM Телеведущий Дмитрий Нагиев записал видеообращение для своих поклонников и недоброжелателей. Он опубликовал ролик в личном аккаунте в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ).

Дмитрий Нагиев OfficialTrailers.ru

В своём посте Нагиев опроверг слухи об эмиграции: «Здесь я… Дима дома». Он также добавил: «Тем, кто говорит: «Уезжай отсюда», — сам уезжай!»

Ранее украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) объяснил, почему многие российские артисты уезжают в «отпуск» за границу. По словам певца, звёзды «поубегали в основном из-за обычного страха», однако есть и те, кто действительно планировал отдых в других странах.

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