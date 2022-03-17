Аксай, Ростовская область, 17 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что 15 марта 50-летний аксайчанин в помещении бассейна одной из гостиниц из личных неприязненных отношений выстрелил в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. Оба скончались на месте происшествия.

Затем подозреваемый свёл счёты с жизнью.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.