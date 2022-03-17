Луганск, , 09:48 — REGNUM Из обстрелов украинских вооружённых формирований за месяц погибли девять мирных жителей Луганской Народной Республики. Об этом 17 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что за один месяц, в период с 17 февраля по 17 марта, совершено 737 обстрелов территории Луганской Народной Республики.

«Всего противником выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (2 ракеты) и РСЗО БМ-21 «Град» (980 снарядов)», — говорится в информации республиканского представительства в СЦКК.

За этот период погибли девять мирных жителей.