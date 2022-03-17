Москва, , 09:47 — REGNUM В России учёные НИТУ «МИСиС», Казанского национального исследовательского технологического университета, Сколковского института науки и технологий и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина создали новую технологию придания антибактериальных свойств нетканым текстильным материалам, пишет журнал Materials Letters.

Ученые

В основе разработки лежит модификация материалов за счёет применения газоразрядной радиочастотной плазмы при низких давлениях. У больных с тяжеёлой формой COVID-19 ослабевает иммунитет, это способствует развитию у них вторичных бактериальных инфекций.

Учёные поставили задачу — создать материал с бактериостатическим эффектом для изготовления одноразовой медицинской одежды, простыней, пелёнок и других изделий. Применение таких материалов поможет сдержать распространение патогенных бактерий. Учёные рассчитывают, что новый метод найдёт широкое применение в медицине.

Как сообщало ИА REGNUM, коллаборация российских ученых предложили химическую модификацию бетулина — вещества из коры березы.

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