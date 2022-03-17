Кишинёв, 17 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Молдавия не успеет провести аудит долга за полученный газ в срок, предусмотренный договорённостями с Газпромом. Об этом на брифинге сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Он сообщила, что переговоры с аудиторскими компаниями сорвались из-за того, что все отказались от сотрудничества после начала Россией на Украине спецоперации по денацификации. Объявленный тендер результатов не дал.

«Мы продолжим обсуждение этого протокола и возможности для Молдовы провести этот аудит, но его проведение до 1 мая не будет возможным», — сказала Гаврилица.

Напомним, в ноябре 2021 года был подписан новый договор о поставках газа из России в Молдавию. Одно из условий нового соглашения, что молдавская сторона начнёт выплачивать скопившийся за много лет долг. По оценке Газпрома, эта сумма, включая пени, превышает $700 млн. Кишинёв настаивает на аудите долга.