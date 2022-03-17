Воронеж, , 09:44 — REGNUM В Воронеже приняли ещё 137 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, вынужденно покинувших свои дома, сообщили в пресс-службе администрации города 17 марта. Ещё 40 человек были направлены в пункты временного размещения в районах Воронежской области.

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В учреждении областного департамента соцзащиты «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней» в Железнодорожном районе разместились 93 человека. Еще 44 человека разместили в гостевом центре Ленинского района «На Донбасской».

В мэрии сообщили, что сегодня Воронеж имеет подтвержденные резервы мест в пунктах временного размещения рассчитаны более чем на 1100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Воронежская область приняла 3,3 тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса, всего в регионе готовы принять семь тысяч человек.