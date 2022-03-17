Москва, , 09:44 — REGNUM Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами вооружённых сил Украины. Об этом 17 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Су-25 Минобороны России

Ведомство опубликовало кадры боевого применения. В ролике демонстрируется взлёт штурмовика Су-25. Затем показаны записи с прицелов двух штурмовиков, виден пылающий в ночи украинский военный склад.

Полёты экипажи самолётов выполнили в ночных условиях. Задание выполнялось парами со средних и малых высот.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за день 16 марта в небе над Украиной авиация и средства ПВО ВКС России уничтожили шесть беспилотников и один вертолёт Ми-24 украинских националистов.

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