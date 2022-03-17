Кемерово, 17 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут торжественные митинги и культурно-развлекательные программы. Об этом сообщило региональное правительство.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым

Так, с 18 по 22 марта в кузбасской филармонии им. Б. Т. Штоколова состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Крымская весна», в центральном фойе подготовлены выставка картин Марины Коломеец «Цветущий Крым», тематические фотозоны, в барах можно будет попробовать национальные крымские блюда.

Дирекция инновационных творческих проектов региона объявила фотоконкурс «Крымская весна».

Запланированы и онлайн-мероприятия «Весна России» и «Час поэзии», на которых будут исполняться патриотические песни и читаться стихи.

В Музыкальном театре им. А. Боброва и Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола пройдут показы и обсуждение фильма «Крым. Путь на Родину».

Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих проведёт киновечер, а «Кузбасскино» — киноурок для школьников и студентов «Крым наш!».

Музей изобразительных искусств подготовил экспресс-выставку картин российских художников, посвященных природе Крыма, а в Кузбасский государственный краеведческий музей — тематическую экскурсию «Кузбассовцы — участники освобождения Крыма и Севастополя».

Тематические мероприятия запланированы в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Федорова, в Кузбасском колледже искусств, в Прокопьевском областном колледже искусств имени Д. А. Хворостовского и других организациях и учреждениях региона.

Напомним, что восемь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией.