Остров Корсика, Франция, 17 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Национальный фронт освобождения Корсики пригрозил возобновить борьбу за независимость перед лицом чаяний корсиканского народа, сообщает Le Figaro.

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«Если французское государство по-прежнему останется глухим, то сегодняшние уличные бои скоро станут боями завтрашней ночи», — предупреждает Национальный фронт освобождения Корсики.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что готов рассмотреть вопрос об «автономии» острова Корсика. Глава МВД Франции отправился с визитом на остров, чтобы начать диалог.

Подробнее в материале:Власти Франции готовы обсудить автономию Корсики