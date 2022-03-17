Якутск, , 09:47 — REGNUM В Якутии вещи и детское питание для беженцев ЛДНР собирали сотрудники Государственного комитета по занятости населения республики. В сборе помощи принял участие весь коллектив, сообщило ЯСИА.

Сбор гуманитарной помощи Пресс-служба администрации Псковской области

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«Мы выбрали категорию «для детей», приобрели для отправки: игрушки, подгузники, детское питание, тапочки, детские бутылочки, бытовую химию. Никто из коллектива не отказался от участия в сборе помощи. Призываем коллег из других министерств и ведомств Якутии присоединиться к сбору», — заявил заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов.

Он подчеркнул, что коллектив организации поддерживает курс России и решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе республик Донбасса.

«Как жители России и как жители Якутии мы помогали, помогаем и будем им помогать. Ждём беженцев, условия созданы», — отметил Савва Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгринском районе Якутии уже приняли четыре семьи из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в регион приехали двенадцать человек, в том числе дети.