Якутск, 17 марта 2022, 09:47 — REGNUM В Якутии вещи и детское питание для беженцев ЛДНР собирали сотрудники Государственного комитета по занятости населения республики. В сборе помощи принял участие весь коллектив, сообщило ЯСИА.
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Он подчеркнул, что коллектив организации поддерживает курс России и решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе республик Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгринском районе Якутии уже приняли четыре семьи из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в регион приехали двенадцать человек, в том числе дети.