Донецк, 17 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования продолжают обстрел территории Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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По его словам, за последние сутки погибли два человека, ещё восемь мирных жителей ранены.

«Обстрелы не прекращаются. За минувшие сутки у нас двое погибших, восемь раненых. Я имею в виду гражданских», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».