Улан-Удэ, 17 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании с президентом России Владимиром Путиным ряд мер по сдерживанию роста цен на пассажирские перевозки. По его словам, с учётом затрат по импортным запчастям, лизинговым платежам, вопрос становится актуальным.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, особенно это важно в межмуниципальном сообщении, где тарифы не регулируются. В частности, глава Бурятии предложил перенести сроки оснащения тахографами автобусов категорий М2, М3.

«Тахографы, во-первых, — это сейчас нагрузка (с марта ввелось требование), плюс тахограф производится с импортными комплектующими, то есть мы удорожаем и подвешиваем в неопределенность данную категорию перевозок. Предлагаем перенести сроки», — отметил Алексей Цыденов.