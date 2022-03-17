Иркутск, 17 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ограничительные меры, принятые из-за пандемии, начавшейся в 2020 году, привели к снижению объемов ВРП как по России в целом, так и в большинстве регионов СФО. В Иркутской области индекс физического объема ВРП был на 1,4 процентного пункта выше среднего уровня по СФО и выше среднероссийского на 0,2 п.п. По этому показателю Приангарье занимало 6-е место в федеральном округе. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Природа Сибири

Отмечается также, что самое заметное в СФО снижение ВРП произошло в Томской области (индекс 93,0%) и Красноярском крае (93,9%). Рост отмечался в республиках Алтай и Хакасия (на 1,7% и 0,7%).

Валовой региональный продукт по Иркутской области в 2020 году составил 1505,2 млрд рублей. Индекс физического объема по сравнению с 2019 годом — 98,0%. Основной вклад в формирование ВРП Приангарья внесли предприятия таких видов деятельности, как: добыча полезных ископаемых (доля в структуре ВРП — 25,4%), обрабатывающие производства (10,9), транспортировка и хранение (9,1), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8,1), строительство (6,7), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (6,5%).

В 2020 г. отрицательное влияние на темп ВРП Приангарья оказали добывающие предприятия, где отмечалось значительное падение объемов нефте‑ и газодобычи, связанное с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+ из-за падения мировых цен на нефть. Снижение отмечалось и в торговле, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, транспорта, почтовой связи, складского хозяйства.

Положительное влияние на динамику ВРП оказали обрабатывающие производства. В период пандемии значительно выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Кроме того, увеличение отмечалось в производстве летательных аппаратов, бумаги и бумажных изделий.

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